Policial militar do 20º BPM com as drogas apreendidas com os homens presos - Divulgação / PMERJ

Publicado 21/11/2024 22:39 | Atualizado 21/11/2024 22:53

Nilópolis – Três suspeitos foram presos pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), com uma grande quantidade de drogas e um carro roubado (Volkswagen T-Cross Cinza), nesta quinta-feira (21), na Avenida Beira Rio, na Comunidade Az de Ouro, em Nilópolis.



Na ação, os agentes faziam patrulhamento quando perceberam vários suspeitos com grande quantidade de drogas. Ao visualizarem a viatura, os homens tentaram fugir, mas três deles foram presos. Com eles, os policiais militares apreenderam um veículo com placa adulterada (PVR8E16). A placa era de um veículo, ano 2024, de cor cinza, de Belo Horizonte (MG). A placa original estava no interior do carro (Placa RKE7H11), de Resende (RJ), que teve registro de roubo na 52ª DP (Nova Iguaçu), no dia 10 de novembro de 2024.

O carro roubado recuperado pelos policiais militares do 20º BPM Divulgação / PMERJ



A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).

