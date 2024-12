Coluna de fumaça se formou no Complexo da Penha, após criminosos atearem fogo em barricadas - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/12/2024 07:06 | Atualizado 03/12/2024 08:06

Rio - Um intenso confronto no Complexo da Penha, na Zona Norte, causa pânico a moradores desde o início da manhã desta terça-feira (3). A troca de tiros ocorre durante mais uma etapa da Operação Torniquete, contra traficantes envolvidos em roubos de veículos e cargas. Equipes das polícias Civil, Militar e do Ministério Público do Rio atuam na região. Segundo relatos nas redes sociais, uma mulher foi baleada na entrada da Vila Cruzeiro.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ouvir muitos disparos e ver uma coluna de fumaça que se formou na região, depois que criminosos atearam fogo em barricadas em diversos pontos da comunidade. As imagens ainda mostram um helicóptero sobrevoando a comunidade, viaturas da PM e veículos blindados posicionados na Avenida Brás de Pina. Confira abaixo.



Em uma imagem, uma mulher aparece sentada no chão, atrás de uma kombi, enquanto um homem grita que ela foi baleada, na Rua do Valão, na Vila Cruzeiro. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde da vítima. Em outros vídeos, passageiros relatam que uma janela de um BRT foi atingida por um tiro, na altura de Vicente de Carvalho. Confira abaixo.

Segundo o Rio Ônibus, por conta do tiroteio, sete linhas estão com desvio de itinerário, sendo elas a 313 (Penha (Grotão) x Praça Tiradentes); 621 (Penha x Saens Peña); 622 (Penha x Saens Peña); 623 (Penha x Saens Peña); 625 (Olaria x Saens Peña); 679 (Grotão x Méier); e 721 (Vila Cruzeiro x Cascadura). A MOBI Rio informou que devido à ação e a pedido do comando da PM, suspendeu temporariamente três serviços da TransCarioca: linhas 42 (Fundão x Manaceia), 43 (Fundão x Santa Eugênia) e 46 (Penha x Alvorada).

A Secretaria Municipal de Educação (SMS) informou que, no Complexo da Penha, 16 unidades escolares municipais foram impactadas pela operação. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), até o momento, uma escola da rede estadual precisou ser fechada na região.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Clínica da Família Aloysio Augusto Novis, na Penha Circular, acionou o protocolo de acesso mais seguro e interrompeu o funcionamento. A CF Ana Maria Conceição dos Santos Correia, na Vila Kosmos, também suspendeu o início do funcionamento e avalia a possibilidade da abertura. Já a CF Zilda Arns, no Complexo do Alemão, mantém o atendimento à população, mas suspendeu as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares.

Nesta terça-feira, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), 13 batalhões da PM, a Subsecretaria de Inteligência, o Comando de Operações Especiais (COE), a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) cumprem mandados de prisão e busca e apreensão contra traficantes do Comando Vermelho responsáveis por ordenar, entre outros crimes, roubos de veículos e cargas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os crimes financiam a "caixinha" da facção criminosa, usada para a compra de armamento, munição e o pagamento de uma "mesada" aos parentes de integrantes presos e lideranças do grupo. Segundo as investigações, é também do Complexo da Penha de onde partem as ordens para as disputas entre rivais, em busca de expandir territórios.

Policiais civis do Pará e do Ceará também atuam na operação, já que as investigações revelaram a forte migração de lideranças criminosas desses estados para o Rio de Janeiro, com a maioria delas escondida no Complexo da Penha, que se tornou uma base operacional do Comando Vermelho. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.

A ação ainda conta com o apoiode unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE); Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC); Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB); Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI); Subsecretaria de Inteligência (SSINTE); Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).