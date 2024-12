Rio tem previsão de pancadas de chuva para esta terça-feira (3) - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 03/12/2024 09:03 | Atualizado 03/12/2024 09:05

Rio - Com a chegada de uma frente fria, depois de um período de calor intenso, a cidade do Rio tem previsão de pancadas de chuva para esta terça-feira (3), começando no início da tarde e se estendendo pelo restante do dia, segundo o Alerta Rio.

De acordo com o órgão, com as chuvas, raios e rajadas de ventos fortes podem atingir a cidade, e haverá um aumento gradativo de nebulosidade. No entanto, apesar de estarem em declínio, as temperaturas ainda são altas, com máxima prevista de 36°C e mínima de 22°C. Nesta segunda (2), a capital atingiu, novamente, o estágio de Nível de Calor 2

Mas, nesta quarta-feira (4), os termômetros da capital vão registrar uma forte queda: a máxima prevista é de 27°C, com mínima de 18°. O céu estará encoberto por nuvens e o dia tem chance de chuva moderada a forte a qualquer momento, acompanhada de ventos fortes.

Na quinta (5), o céu permanece encoberto, com chance de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Apesar disso, as temperaturas já voltam a subir, com máxima prevista de 31°C e mínima de 19°. Os ventos variam de fracos a moderados.

Já para sexta-feira (6), ainda de acordo com o Alerta Rio, o sol volta a brilhar com mais intensidade, já que o céu estará parcialmente nublado. Os registros dos termômetros continuam subindo, com máxima de 34°C e mínima de 20°C. Ainda há previsão de chuvisco/chuva fraca para a madrugada.

O fim de semana deve começar com poucas nuvens no céu e com o calor permanecendo. A máxima prevista para o sábado (7) é de 36°C, com mínima de 20°C.