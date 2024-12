Vítimas do ataque foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Ferreira Machado, em Campos - Divulgação

Publicado 02/12/2024 09:50 | Atualizado 02/12/2024 10:26

Rio - Uma criança morreu e três homens ficaram feridos em um ataque a um bar, na tarde do último sábado (30), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo testemunhas, criminosos armados desceram de um carro e atiraram contra o estabelecimento que fica no bairro Travessão.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 8º BPM (Campos) foram acionados para a ocorrência. A corporação informou que as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Geral Ferreira Machado, em Campos. No entanto, o menino de seis anos, atingido no pescoço, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. O corpo do garoto foi enterrado neste domingo (1), em São Francisco de Itabapoana.



Os outros três homens, sendo um atingido no rosto e na perna, o outro no braço e pé e o último na barriga, seguem internados. Não há informações sobre o quadro de saúde deles.



O caso é investigado pela 146ª DP (Campos). A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria e motivação do crime.

Em protesto pela morte do menino, manifestantes fecharam totalmente a BR-101, na altura de Campos, nesta manhã (2). De acordo com a PRF, um grupo de cerca de 30 pessoas interditaram a via com barricadas. O protesto terminou por volta de 8h30 e a BR foi liberada.

Outros casos

um homem e uma mulher mortos, na noite de sábado (30). Segundo relatos, as vítimas comemoravam a vitória do Botafogo na Libertadores no estabelecimento, quando foram atingidos pelos disparos. Michel da Silva Campos Pereira morreu no local e Janete Regina Batista chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Em Niterói, na Região Metropolitana, um ataque a tiros em um bar deixou, na noite de sábado (30). Segundo relatos, as vítimas comemoravam a vitória do Botafogo na Libertadores no estabelecimento, quando foram atingidos pelos disparos. Michel da Silva Campos Pereira morreu no local e Janete Regina Batista chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Outras quatro pessoas ficaram feridas.