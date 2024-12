Vítimas estavam em um bar quando foram atacadas pelos criminosos na noite deste domingo (1º), em Belford Roxo - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 01/12/2024 22:48

Quatro pessoas foram executadas a tiros na noite deste domingo (1º), no bairro Xavantes, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. De acordo com informações preliminares, as vítimas estavam em um bar na Rua Araquetiba, próximo à Unidade de Saúde da Família Octacílio Ribeiro da Silva, comemorando o título do Botafogo na Libertadores.

As vítimas foram identificadas como Carlos Batista, Douglas da Costa e Roberto Teixeira, além de um homem identificado apenas como Leandro. Uma quinta pessoa foi baleada, mas sobreviveu e foi encaminhada ao hospital. Seu estado de saúde é desconhecido.



De acordo com relatos de testemunhas, os assassinos passaram de carro e dispararam diversas vezes na direção do grupo.



O local da chacina foi preservado pela Polícia Militar para o trabalho da perícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Nas redes sociais, Márcio Canella, prefeito eleito de Belford Roxo, lamentou o episódio e garantiu ter entrado em contato com o governador Cláudio Castro e o Secretário de Segurança Pública do Rio Victor Santos solicitando empenho nas investigações.