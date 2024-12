Policial militar está internado no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo - Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 01/12/2024 20:42 | Atualizado 01/12/2024 20:55

Rio - O policial militar Leandro da Silva Braga foi atacado a tiros por criminosos na manhã deste domingo (1º), na comunidade do Gebara, em Itaboraí, Região Metropolitana. O agente, que estava de folga, foi atingido por três tiros, sendo um no braço, no peito e na bacia.

Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manilha, no mesmo município. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. A direção da unidade de saúde informou, na noite deste domingo, que o estado de saúde do agente é estável.

Segundo informações iniciais, o agente foi surpreendido por traficantes fortemente armados quando visitava uma casa à venda na comunidade. Leandro estava acompanhado do sogro, que não se feriu.

A Polícia Civil ainda não informou qual delegacia vai investigar o crime.