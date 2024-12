Parada LGBTI+ de Madureira mobilizou centenas de pessoas na tarde deste domingo (1º) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/12/2024 16:19

Rio - Centenas de pessoas se reuniram, neste domingo (1º), para participar da 21ª Parada LGBTI+ de Madureira, na Zona Norte do Rio. O evento, considerado uma das maiores manifestações pela diversidade sexual e de gênero em periferias brasileiras, ofereceu muita diversão, desfiles de fantasias e samba. Os atores Rodrigo Fagundes e Carla Cristina Cardoso foram o rei e rainha desta edição.

fotogaleria

A concentração teve início às 9h em frente à quadra do Império Serrano. Já a saída do desfile começou por volta das 13h. O encerramento fica por conta da cantora Sandra de Sá, marcado para começar no fim da tarde. Neste ano, o evento contou com direção artística do carnavalesco Milton Cunha, que também é vice-presidente do Movimento de Gays, Travestis e Transformistas (MGTT), grupo organizador da parada desde sua primeira edição.

Quem também marcou presença foi o coordenador de Diversidade Sexual da prefeitura do Rio, Carlos Tufvesson. Durante a Parada também foram realizadas campanhas de conscientização e oferta de serviços municipais.