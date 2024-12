Criminoso foi morto após PM reagir a assalto na Vila da Penha, neste domingo (1º) - Reprodução/Redes sociais

Criminoso foi morto após PM reagir a assalto na Vila da Penha, neste domingo (1º)Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/12/2024 21:50

Rio - Um policial militar à paisana reagiu a uma tentativa de assalto e matou um criminoso na Vila da Penha, Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo (1º). Segundo testemunhas, o bandido tentou abordar o PM com uma arma falsa na Rua Samoa, mas a vítima reagiu e disparou contra ele. O criminoso morreu no local.

A Polícia Militar informou que PMs do 41º BPM (Irajá) foram até a Rua Samoa verificar uma ocorrência de tentativa de roubo a um policial militar. "O policial reagiu à abordagem do assaltante, que morreu no local", disse a PM.

A perícia foi realizada no local e a ocorrência registrada na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).