Muitas pessoas tiraram a manhã de domingo para conhecer o trabalho dos bombeiros - Ricardo Cassiano / CBMERJ

Publicado 01/12/2024 19:15

Rio - A Operação Verão 2024/2025 da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro teve início neste domingo (1º) na orla de Copacabana, na Zona Sul. O evento reuniu centenas de famílias com seus filhos que apreciaram a capacidade técnica e operacional dos órgãos em salvamentos marítimos e na resposta a desastres causados pelas chuvas características desta época do ano.

fotogaleria Durante o evento, a população conferiu de perto as embarcações recém-adquiridas pelo Governo do Estado para reforçar os socorros marítimos, as novas tecnologias que serão empregadas na busca por vítimas, além de equipamentos especializados para resgates em emergências típicas da estação, como deslizamentos de terra, desabamentos, alagamentos e inundações.

O público também interagiu com os cães farejadores da corporação, participou de oficinas de primeiros-socorros, recebeu instruções de saúde e orientações de prevenção a tragédias, com demonstração do toque das sirenes de alerta de risco.

As crianças tiveram brincadeiras educativas e interativas, incluindo muro de escalada, pista de obstáculos com cordas e uma oficina de equipagem. O chefe de cozinha José Alberto, de 43 anos, levou o filho Tom, de 7, para a orla neste domingo para ver de pertinho os seus heróis.

"O Tom ama o Corpo de Bombeiros! Ama luz, sirene! Ele tem quatro ou cinco caminhões de bombeiro. Estar aqui hoje é a realização de um sonho", afirmou.

A administradora Maria Cristina Mendonça Gomes ficou impressionada com a estrutura apresentada pela corporação. "Estou encantada com essa ação de abertura da Operação Verão do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Achei interativo, inovador. Todos estão de parabéns", elogiou.

O ponto alto da ação foi a formatura da nova turma de guarda-vidas da corporação e a demonstração profissional de salvamento no mar, que contou com barcos infláveis, lanchas, motos-aquáticas e duas aeronaves.



"A Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros do RJ estão prontos para o Verão. Hoje, foi um dia muito especial para nós. Estamos extremamente felizes de poder mostrar para a sociedade o resultado de um ano inteiro de trabalho duro, com o objetivo de garantir a segurança de todos, seja em dias de sol ou em dias de chuva", afirmou o coronel Tarciso Salles, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, que idealizou e acompanhou de perto todo o evento.



Novidades para auxiliar o trabalho



Para este verão, a corporação vai contar com drones novos, com megafone, farol de busca com precisão de 900 metros e capacidade de voo em condições adversas, com chuva. As praias também estão mais seguras com o reforço de 43 novos barcos infláveis de última geração, importados da Europa, que são mais estáveis, leves, ágeis, resistentes e extremamente eficientes, mesmo em dias de mares mais agitados.

A corporação também vai apostar na implantação, durante toda a estação, do serviço de médicos nas motos-aquáticas, para garantir um atendimento ainda mais rápido a banhistas que necessitem de socorro especializado.



"A nossa missão é salvar. A qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer mar. Desde novembro, estamos reforçando progressivamente o efetivo nas praias, já em contagem regressiva para o Verão. Só no ano passado, realizamos mais de 12.600 salvamentos nesta época do ano, sendo cerca de 8 mil socorros só na capital. Investimos forte em prevenção para assegurar um banho seguro a todos!", destacou o coronel Tarciso Salles.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falou sobre a Operação Verão. "O que vemos hoje é fruto de muito trabalho e dedicação dos nossos militares e agentes. Trabalhamos de forma integrada, sempre em busca de novas tecnologias e recursos para aprimorar nossa atuação. Já investimos cerca de R$1 bilhão na corporação, viabilizando diversas ferramentas para a prevenção, gestão de riscos e respostas a desastres. Nossa luta será sempre para salvar vidas".