Socialite carioca Regina Lemos Gonçalves ao lado de José Marcos Chaves RibeiroDivulgação

Publicado 01/12/2024 22:32

Rio - A Polícia Civil descobriu que o ex-motorista da socialite carioca Regina Gonçalves, de 88 anos, ficou escondido por uma semana na Rocinha, na Zona Sul do Rio. José Marcos Chaves Ribeiro, atualmente considerado foragido , é acusado de tentativa de feminicídio, cárcere privado, violência psicológica e furto contra a milionária.

Ao programa 'Fantástico', da TV Globo, neste domingo (1º), a 12ª DP (Copacabana), responsável pela investigação do caso, apurou que depois de ficar escondido na Rocinha ele saiu da comunidade antes da chegada dos policiais. Os investigadores suspeitam que ele tenha saído do estado.

A vítima, que é viúva e herdeira do empresário Nestor Gonçalves, fundador da Copag, famosa marca de cartas de baralho, foi mantida isolada dentro do próprio apartamento, sem contato com amigos e parentes. Segundo as investigações, a milionária era deixada com fome e sede, além de dormir numa poltrona. A operação Dama de Ouros, da 12ª DP (Copacabana) e do Ministério Público do Rio (MPRJ), na última terça-feira (26), tentou prender Marcos José, mas ele não foi encontrado.

A decisão judicial pela prisão do acusado se baseou em uma investigação da delegacia, que começou em novembro do ano passado. Após diversos depoimentos, inclusão de laudos, boletins de atendimento e detalhes do período em que Regina viveu com José Marcos, a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica denunciou o ex-motorista e pediu prisão preventiva, deferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital.

Mais um crime na família

O ex-motorista também será investigado pela Polícia Civil por outro crime . José Marcos pode ter envolvimento na morte de Therezinha Lemos Yamada, à época com 89 anos, irmã da milionária. De acordo com o atestado de óbito, a idosa morreu em 2016 em decorrência de falência de múltiplos órgãos, choque séptico, infarto agudo do miocárdio e hipertensão arterial sistêmica.

Para o blog Segredos do Crime, Marcelo Yamada, filho de Therezinha e sobrinho de Regina, disse que funcionários que trabalhavam na residência da socialite viram o ex-motorista empurrar a idosa da escada, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Ainda segundo Marcelo, a mãe passou a morar com Regina após suspeitar que José Marcos estaria interessado na herança de Regina.