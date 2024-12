Estação NET Rio promove concurso de sósias do ator Selton Mello, neste domingo (1º) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/12/2024 17:06 | Atualizado 01/12/2024 18:06

Rio - O Concurso de Sósias de Selton Mello se transformou em uma grande brincadeira na tarde deste domingo (1º), na Estação NET Rio, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Cerca de 250 pessoas compareceram ao local na esperança de que o ator Selton Mello também estivesse presente, o que não aconteceu. O evento aconteceu em meio ao estrondoso sucesso do filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", protagonizado pelo ator e por Fernanda Torres.

o concurso de sósia do selton mello lotado kkkkkkkkk pic.twitter.com/hB2qNdeeE7 — bainha (@badgalmafe) December 1, 2024

Ao todo, 16 candidatos — 12 homens e 4 mulheres, muitos deles bem diferentes fisicamente do ator — participaram do concurso. O evento foi amplamente divulgado nas redes sociais e viralizou. Até cartazes com o rosto do artista foram espalhados pelo bairro de Botafogo. A grande brincadeira chegou até o ator, que se mostrou surpreso e achou graça da situação. Em suas redes sociais, ele brincou que não venceria a competição. "Juro, o Estação NET de Cinema mandou essa do nada. Mas olha só que evento peculiar. Eu adoraria poder ir, somente pelo prazer de ficar em terceiro lugar".

De acordo com o apresentador do evento, Gabriel Carvalho, que animou o público, o importante é capturar a essência de Selton. "Não precisa ser parecido fisicamente", afirmou.

O humorista Diogo Defante também compareceu ao local para interagir com os participantes e produzir conteúdo para seu canal nas redes sociais. Em ascensão entre o público jovem, Defante foi bastante tietado durante o evento.

O concurso foi idealizado por Davi Almeida e Gabriel Carvalho, responsáveis pelo marketing do Estação NET Rio. Um grupo formado por cinco jurados, todos funcionários da rede de cinema, tiveram que escolher o melhor sósia. O grande vencedor foi o jovem Ramon Pereira, seguido de Miguel Racco Marry Estery. Ele ganhou um liquidificador e os outros dois vencedores ingressos para assistirem o filme Xuxa Requebra 25 anos na Estação Net. Todos os candidatos ganharam o livro O Palhaço, escrito por Selton Mello que gentilmente cedeu os exemplares para a organização do evento.

"Essa história de concurso de sósias começou nos Estados Unidos, como uma piada. Pelo que eu lembro, foi o concurso de sósias do Timotech Salamé, que começou em um parque e aí várias galeras espalharam pôsteres pela ruas. Aconteceu o evento e ele realmente apareceu. Então explodiu e várias pessoas começaram a fazer de outros atores famosos. Só que ninguém tinha feito isso aqui no Brasil", diz Davi Almeida que teve a ideia junto com o seu colega de trabalho, o Gabriel, brincando no escritório. "Começamos a desenvolver a ideia, fizemos os pôsteres e hoje está aqui o evento".

Um dos jurados, o crítico de cinema Matheus Fiore, acha interessante esse concurso. "É legal porque as pessoas engajam com um filme para além do filme. O Selton Mello já era uma figura muito querida pelo cinema, pelos espectadores. E esse tipo de brincadeira está muito na moda nos Estados Unidos. Acho natural a gente fazer um cara tão querido quanto o Selton Mello, ainda mais em Botafogo, porque a gente tem mais gente parecida com ele que nem eu’’, brinca Matheus.

Sucesso de bilheteria

Dirigido por Walter Salles, "Ainda Estou Aqui" estreou nos cinemas no último dia 7 e já atingiu a marca de mais de 1,8 milhão de espectadores no Brasil. A obra foi escolhida pela Academia Brasileira de Cinema como o representante do país na luta por uma indicação Oscar 2025. A lista será divulgada em 17 de janeiro.

A trama se passa em 1970, durante a ditadura militar, e conta a história real do desaparecimento e morte do ex-deputado federal Rubens Paiva (1929-1971), interpretado por Selton, no Rio de Janeiro. Após o "sumiço" do marido, sua mulher, Eunice Paiva (1929-2018), vivida por Fernanda Torres, passa a se dedicar a descobrir o paradeiro do ex-parlamentar.