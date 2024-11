Cartaz promovendo o concurso foi espalhado em diferentes pontos de Botafogo - Reprodução / Instagram

Cartaz promovendo o concurso foi espalhado em diferentes pontos de BotafogoReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2024 12:13 | Atualizado 27/11/2024 12:32

Rio – Um concurso de sósias do ator Selton Mello será realizado no próximo domingo (1º), às 15h, no cinema Estação NET, em Botafogo, Zona Sul do Rio. O vencedor levará um prêmio de cinco ingressos grátis para qualquer filme da rede. O evento acontece em meio ao estrondoso sucesso do filme "Ainda Estou Aqui", protagonizado por Selton e Fernanda Torres.

A iniciativa viralizou na web e chegou ao conhecimento do próprio ator. Em suas redes sociais, ele brincou que não venceria a competição. "Juro, o Estação Net de Cinema mandou essa do nada. Mas olha só que evento peculiar. Eu adoraria poder ir, somente pelo prazer de ficar em terceiro lugar", afirmou o artista, que também é conhecido pelas postagens bem-humoradas.

Internautas se divertiram com a divulgação do concurso. "Indo para arrumar um marido", escreveu uma fã, em meio a emojis de risadas. "Meu Deus, eu amo o Brasil", disse outra seguidora.

Sucesso

Dirigido por Walter Salles, "Ainda Estou Aqui" estreou nos cinemas no último dia 7 e já atingiu a marca de mais de 1,8 milhão de espectadores no Brasil. A obra foi escolhida pela Academia Brasileira de Cinema como o representante do país na luta por uma indicação Oscar 2025 . A lista será divulgada em 17 de janeiro.

A trama se passa em 1970, durante a ditadura militar, e conta a história real do desaparecimento e morte do ex-deputado federal Rubens Paiva (1929-1971), interpretado por Selton, no Rio de Janeiro. Após o "sumiço" do marido, sua mulher, Eunice Paiva (1929-2018), vivida por Fernanda Torres, passa a se dedicar a descobrir o paradeiro do ex-parlamentar.