Publicado 27/11/2024 19:14 | Atualizado 27/11/2024 19:26

Rio - Priscilla reuniu cerca de 100 fãs na noite de 26 de novembro em uma sala de cinema no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. O evento exclusivo marcou um momento importante na carreira da cantora e trouxe muitas surpresas para os participantes.

Durante a ação, os fãs assistiram em primeira mão ao DVD “A Experiência”, um megashow gravado em São Paulo, que contou com direção artística da própria Priscilla. A apresentação incluiu efeitos especiais, coreografias marcantes e um repertório que mesclou sucessos do álbum atual com músicas que marcaram sua trajetória. "Esta foi uma noite muito especial e que espero repetir, afinal, devo reencontrar o público carioca em breve, mas, dessa vez, ao invés do cinema, no palco com o meu show ao vivo. Por falar nisso, tenho um spoiller (risos), tem música nova vindo aí, além de uma nova era", revelou a cantora durante o encontro.Antes da experiência com os fãs, Priscilla publicou uma carta aberta em suas redes sociais, onde compartilhou sua gratidão e antecipou novidades em sua carreira. No texto, ela destacou o impacto do álbum PRISCILLA:"Quando iniciei o PRISCILLA, minha intenção não era só dar mais um passo na minha construção profissional, mas criar uma obra de arte que pudesse inspirar pessoas a terem a coragem de ser quem são, com orgulho e sem o dever de provar nada a ninguém", escreveu.Ela também reforçou que o álbum representa o início de uma nova era. “Agora é hora de concluir essa era (...) PRISCILLA foi só o início de algo que continua em breve”, disse a artista, deixando os fãs ansiosos para o que está por vir. Priscilla destacou que a criação do show apresentado no evento foi uma experiência que refletiu sua dedicação ao audiovisual e à direção artística. “Pensei em cada detalhe, que foi do figurino ao audiovisual, além da direção artística e musical, para que fosse algo inesquecível para os meus fãs”, afirmou.Além do trabalho no DVD, Priscilla anunciou que novidades já estão a caminho, incluindo uma música inédita. A artista, que usou o álbum PRISCILLA como uma plataforma para transmitir mensagens de autenticidade e empoderamento, segue em busca de surpreender o público com sua nova fase artística.