Inflenciadora vai se revacinar após transplante de medula óssea Reprodução/Instagram

Publicado 27/11/2024 18:16

Rio - Fabiana Justus, de 38 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (27) para contar aos seguidores que irá tomar a mesma vacina que o filho Luigi, de 1 ano. A influenciadora foi diagnosticada com leucemia no início do ano e vai precisar se revacinar após passar por um transplante de medula óssea.

"Estou marcando a vacina amanhã pra nós dois. Eu e ele tomarmos a mesma vacina, que é muito inusitado...Eu tomo todas as vacinas do calendário dos bebês. [...] Faltam poucas vacinas pra eu terminar as que eu preciso agora, aí só em março, faltam duas. Na verdade, essas duas que eu vou tomar em março, e depois só com dois anos do transplante", explicou.

A filha de Roberto Justus aproveitou o Dia Nacional de Combate ao Câncer, celebrado nesta quarta-feira (27), para comentar a importância do diagnóstico precoce. "A gente precisa ouvir o próprio corpo. Se não fosse a minha intuição, eu não teria percebido tão cedo o ex-câncer que eu tive. Se tem um jeito da gente combater essa doença horrorosa, é prestando atenção nos sinais que o corpo nos dá. Fiquem atentos e sigam a intuição de vocês."