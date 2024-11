Maria Gadú - Loiro Cunha / Divulgação

Maria GadúLoiro Cunha / Divulgação

Publicado 27/11/2024 15:38 | Atualizado 27/11/2024 15:43

Rio - Maria Gadú respondeu a questionamentos sobre declarações feitas em 2011, quando defendeu Dado Dolabella em um caso de agressão contra Luana Piovani. Na época, a cantora chamou Luana de "ridícula" e afirmou: "Dado não está nem aí pra ela, e ela vem querer aparecer! [...] Que vergonha! O Dado é um ser humano incrível, eu sei disso".



fotogaleria

A polêmica voltou à tona após um internauta cobrar um posicionamento da artista. Gadú respondeu de forma direta: "embrou de cuidar da sua vida? Aconselho”.Com a repercussão negativa, Maria Gadú se posicionou nas redes sociais para esclarecer sua relação com Dado Dolabella. "Não falo com ele há quase 15 anos exatamente por esse e outros mil motivos. [...] Me afastei e repudio tudo o que ele fez com as mulheres que se relacionou", afirmou.Nos stories do Instagram, Gadú reforçou sua posição: "Não sou amiga de Dado Dolabella, repudio tudo o que fez, tenho pavor. Não nos falamos há mais de uma década, justamente por isso. Que loucura".Em paralelo, Luana Piovani abordou o tema em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil. Ela relatou as dificuldades enfrentadas após denunciar Dolabella, incluindo a perda de seu contrato com a Globo e a falta de apoio em um contexto social adverso. "A maior dor que eu passei não foi ter sido agredida, foi o que a sociedade fez comigo depois”, afirmou.