Gabz e JaffarReprodução Instagram

Publicado 27/11/2024 14:36

Rio - Gabz, de 25 anos, publicou no Instagram, pela primeira vez, um registro ao lado do namorado, Jaffar Bambirra, de 26, nesta quarta-feira (27). A atriz assumiu recentemente o romance com o ator em uma entrevista para o programa "Mais Você", da TV Globo