Juju Ferrari via stories - Reprodução Instagram

Publicado 27/11/2024 13:18

Rio - Juju Ferrari se manifestou nas redes sociais, nesta terça feira (26), após sair no tapa com Andressa, durante a festa de lançamento de uma casa de apostas, em São Paulo. A influenciadora usou o Instagram Stories para falar sobre o incidente, que ocasionou em um corte no rosto de Urach.