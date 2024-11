Andressa Urach leva pontos no rosto depois de briga - Reprodução do Instagram

Andressa Urach leva pontos no rosto depois de brigaReprodução do Instagram

Publicado 26/11/2024 08:18

Rio - Andressa Urach, de 37 anos, e Juju Ferrari saíram no tapa durante a festa de lançamento de uma casa de apostas, em São Paulo, na madrugada desta terça-feira (26). As duas, que protagonizaram uma briga no mês passado, se encontraram na pista de dança e trocaram provocações. Momentos depois, a criadora de conteúdo adulto cuspiu na influenciadora, que revidou com um tapa. Um segurança conteve elas.

Depois da briga, Urach mostrou, no Instagram Stories, que estava no hospital devido a um corte que sofreu no rosto. "Sem comentários, vou precisar levar ponto. Arregaçou com a minha cara. Pir***, desgraçada. Tudo volta no seu tempo".

Ela ainda compartilhou detalhes de todo o procedimento. "Acho que vai uns quatro pontos. Agora, de raiva, vou tatuar uma cruz no meu rosto. Diabo desgraçado, o que é teu está guardado. Mas Jesus está vivo", declarou. Urach deixou a unidade de saúde nesta manhã.

Juju também se manifestou sobre a briga em sua rede social. "Estou em casa já, brilhos. Amanhã venho falar com vocês! Algo me falou pra não ir na festa! Estou chateada com tudo isso! As pessoas são sujas!".