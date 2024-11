Ana Hickmann - Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2024 22:09

Rio - Ana Hickmann usou as redes sociais nesta terça-feira (26) para realizar uma retrospectiva de 2024. A apresentadora uma série de imagens de momentos importantes vivenciados ao longo do ano e demonstrou expectativa para o futuro.

"Como vou ser triste se ano eu mudei de escritório, me tornei minha empresária, conheci a Maria da Penha, tive minhas irmãs ao meu lado, fui pedida em casamento, voltei para Curaçao, pratiquei um novo esporte, criei um canal com o Edu, realizei um sonho, recebi muito amor e conheci vocês. Que venha 2025", escreveu.