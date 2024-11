Fabio Porchat - Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2024 19:10

Rio - Fábio Porchat foi mais uma das vítimas da gangue que está invadindo as redes sociais dos famosos para aplicar golpes. Na tarde desta terça (26), o Instagram do comediante passou a compartilhar publicações com sugestões de investimentos falsos que prometem retorno rápido e bem acima do mercado.

O procedimento é o mesmo que os golpistas aplicaram na conta do ator Amaury Lorenzo. Eles fazem um post com dizeres como "mesmo com toda a repercussão envolvendo nossos stories de hoje, não iremos removê-los" para chamar a atenção dos internautas.

A Federação Brasileira de Bancos, Febraban, que representa as maiores instituições financeiras do país, recentemente até emitiu alerta sobre o golpe dos falsos investimentos. A instituição aconselha a população que tenha atenção redobrada com promessas de retorno rápido e acima do mercado, assim como abordagens em redes sociais e sites patrocinados em sites de busca.

Alguns criminosos buscam principalmente personalidades da mídia que estejam sob os holofotes, seja em novelas, programas com grande repercussão ou reality shows. Davi Britto, campeão do BBB 24, também já teve o seu Instagram hackeado em abril.