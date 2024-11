Gusttavo Lima explica por que desistiu do visual com bigode - Reprodução / Instagram

Gusttavo Lima explica por que desistiu do visual com bigodeReprodução / Instagram

Publicado 26/11/2024 16:40 | Atualizado 26/11/2024 16:41

Rio - Gusttavo Lima causou surpresa ao mudar o visual, optando por tirar a barba e deixar apenas um bigode. No entanto, o cantor decidiu abandonar o novo estilo e compartilhou o motivo por trás da mudança.



fotogaleria



Durante a gravação de seu especial de Natal no SBT , realizada na segunda-feira, (25), o apresentador Ratinho interrompeu as filmagens e questionou Gusttavo sobre a decisão. "Você não ia deixar o bigode?", perguntou. Gusttavo, então, respondeu: "Ficou ruim demais. Meus filhos não me reconheceram. Um deles falou: 'Papai ficou ruim demais’ e eu falei: "Filho, é verdade!'".

O cantor ainda brincou com a situação. "A gente que andou em muita estrada de chão, tem que deixar a barbinha". Ratinho, com bom humor, comentou: "Você está acabadinho, é verdade. Pela sua idade, já rodou em terra ruim", fazendo uma piada sobre o visual do sertanejo, que também usa bigode.



Confira: