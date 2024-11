Gusttavo Lima grava especial 'Natal do Embaixador' para o SBT

Rio - Aconteceu nesta segunda-feira (25) a gravação do especial 'Natal do Embaixador' de Gusttavo Lima para o fim de ano do SBT. Apresentado por Patricia Abravanel, Cesar Filho e Celso Portiolli, o programa irá ao ar no dia 18 de dezembro, com reprise no dia 25.

A atração contou com a presença de parte do elenco da emissora na plateia. Andressa Suita, mulher do cantor, prestigiou o marido e subiu ao palco da atração. A dupla Hugo e Guilherme, o cantor Leonardo e o apresentador Ratinho participaram da gravação.

Helena Ganzarolli, Renata Kuerten, Gabriel Cartolano, Gabi Cabrini, Yudi Tamashiro, Mila Braga, Márcia Dantas e Carlos Alberto de Nóbrega com a mulher Renata de Nóbrega foram alguns dos famosos que prestigiaram o especial gravado por Gusttavo Lima.

Relatar erro