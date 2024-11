Bruna Marquezine e Fernanda Paes Leme protagonizam cena intensa de sexo em série e chocam web - Reprodução / Disney

Publicado 23/11/2024 18:47 | Atualizado 23/11/2024 18:48

Rio - Bruna Marquezine, de 29 naos, e Fernanda Paes Leme, de 41, protagonizam uma cena de sexo que tem dado o que falar na nova série da Disney+, "Amor da Minha Vida". No terceiro episódio, dentro de um trailer, as personagens Bia, interpretada por Marquezine, e Alice, personagem de Paes Leme, vivem um momento quente, gerando repercussão nas redes sociais e elogios a entrega das atrizes.



"Eu tava adorando a série Amor da Minha Vida, aí fui surpreendida com a Bruna Marquezine beijando a Fernanda Paes Leme, me encontro sem palavras, entregaram muito", escreveu uma usuária no X, antigo Twitter. "Acabei de ver esse episódio, fiquei a cena inteira delas no trailer de boca aberta porque nunca tinha visto uma cena assim da Bruna", comentou outra.



Na trama, Bia é uma atriz lidando com o desafio de equilibrar sua carreira e vida amorosa, enquanto Alice, uma funcionária de parque de diversões, que busca escapar da monotonia da vida.



A produção tem ganhado destaque nas redes sociais. A série aborda temas de descobertas emocionais e interações pessoais, capturando a atenção do público. Com personagens complexas, a trama apresenta um enredo que mistura drama pessoal e cultural, levando os espectadores a refletirem sobre as nuances da vida moderna.



Assista: