Vanessa - Reprodução Instagram

Vanessa Reprodução Instagram

Publicado 23/11/2024 15:44

Rio – Vanessa conversou com Flora em "A Fazenda 16", da Record, afirmando que tem um affair fora da casa após flerte em festa com Sidney, neste sábado (23). A influenciadora digital, declarou que se sente envergonhada por ter dado um selinho no ator, quando estava sob efeito de álcool.

fotogaleria

"Deve estar nas páginas de fofoca eu investindo em Sidney. E você mesma falou que não estava parecendo brincadeira, né? Uma coisa é brincar, não ligo. Mas meu Deus", declarou Vanessa.



"Ai, ai. Quem é que nunca se humilhou por macho com cachaça, né?", continuou a influenciadora. "Que atire a primeira pedra", disse Flora. "Mas Flora, eu tenho uma pessoa lá fora! O que eu estou fazendo da minha vida?", questionou Vanessa. A filha de Arlindo Cruz respondeu a peoa: "Tinha né? Tu tinha".