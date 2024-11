Isadora Cruz - Amanha Canhesco / Divulgação

Isadora Cruz Amanha Canhesco / Divulgação

Publicado 22/11/2024 15:29

Rio - Intérprete de Roxelle em "Volta Por Cima", Isadora Cruz apresentará uma categoria no Emmy Internacional, que acontece em Nova York, nos Estados Unidos, entre sábado (23) e segunda-feira (25). A atriz falou sobre o feito na carreira durante participação no programa "Altas Horas", da TV Globo. "Acho que é um momento muito lindo, de uma paraibana ir representando o Brasil", disse a artista de 26 anos.

fotogaleria

Sob o comando de Serginho Groismann, a atração, que vai ao ar neste sábado, ainda terá presença de Beatriz Reis, que aborda a época em que trabalhava como vendedora no bairro do Brás, em São Paulo, experiência de participar do "BBB" e comenta a felicidade de estrelar o quadro "Econobia", no "Encontro com Patrícia Poeta", no qual dá dicas práticas de economia. Já a jornalista Daniela Lima, que morou em Brasília e foi para São Paulo trabalhar, traz uma perspectiva única sobre o jornalismo político: "Fiz o caminho oposto dos jornalistas que saem de São Paulo pra ir cobrir política em Brasília".

Vera, filha de Rubens Paiva, que teve sua história retratada no longa "Ainda Estou Aqui", também compartilha suas impressões sobre a produção: "Assistimos um primeiro corte do filme em casa, mas num certo momento não consegui ver, que é a cena da prisão [...]. Depois, a segunda vez que vimos foi na mostra em Veneza, e veio um aplauso de dez minutos", lembra.

Nos musicais, o grupo Fat Family, que comemora seus 25 anos de carreira, homenageia Tim Maia, cantando clássicos como "O Descobridor dos Sete Mares", "Sossego" e "Um Dia de Domingo". Mart’nália apresentará hits como "Cheia de Manias", "Derê" e "Coração Radiante".

Emmy Internacional

A Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão reúne centenas de profissionais de diversos lugares do mundo, entre este sábado e segunda. Na abertura, será realizada a cerimônia de entrega de medalhas aos finalistas.

Nos dois primeiros dias, os convidados realizam painéis para debater os diversos temas e gêneros das obras indicadas. Entre eles, estarão Julio Andrade, indicado como Melhor Ator pela série "Betinho: No fio da Navalha" e os representantes do documentário "Transo", do Canal Futura, que concorre como melhor projeto na categoria.

Na noite do dia 24, acontece o coquetel de encerramento, apresentado por Isadora, em que serão celebrados os 100 anos de Globo, com a presença dos profissionais do mercado audiovisual de todo o mundo e dos talentos da Globo. Já os vencedores da 52º edição do Emmy Internacional serão conhecidos no dia 25, na cerimônia de gala.