Dira Paes, Letícia Colin e Sophie Charlotte participam de ensaio com Roberto Carlos

Rio - Roberto Carlos segue com os preparativos para seu Especial de fim de ano na TV Globo e recebeu Dira Paes, Letícia Colin e Sophie Charlotte para um ensaio, nesta quinta-feira (21). O encontro ocorreu no estúdio do cantor na Urca, Zona Sul do Rio. As atrizes farão juntas uma apresentação no "RC 50".



Nos últimos dias, Zeca Pagodinho, Gilberto Gil, Frejat, Paulo Ricardo e João Barone também estiveram no estúdio do artista para repassar as músicas do show. Neste ano, o Especial Roberto Carlos vai celebrar os 50 anos da parceria com o Rei.

Além dos artistas nacionais, Roberto Carlos também terá em seu especial a presença do tenor italiano Andrea Bocelli. Em outubro, Boninho comentou a emoção em dirigir a dupla de artistas

"Um dia único, dirigindo Andrea Bocelli e Roberto Carlos para nosso especial de final de ano. E os ensaios com os outros convidados do show começam em breve... Já empolgado para terminar o ano dirigindo mais um especial, o seu 50º na Globo. Um privilégio. E a certeza de muitos anos ao seu lado ainda, meu amigo Roberto Carlos e o carinho de Andrea Bocelli", escreveu.

Relatar erro