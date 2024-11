Naiara Azevedo com a dupla Maiara e Maraisa - Reprodução/Instagram

Publicado 21/11/2024 19:24

Rio - Naiara Azevedo participou do programa "Fofocalizando", exibido no SBT, e comentou uma suposta briga com a dupla Maiara e Maraisa. Nesta quinta-feira (21), a cantora negou que tenha se desentendido com as gêmeas após a voz da dupla ser tirada da música "50 reais", parceira de sucesso entre as cantoras.

fotogaleria "Eu nunca tive a oportunidade de explicar isso. [...] Na época, eu comecei a ser empresariada por um escritório, eu tinha outros empresários. Eu não era dona e proprietária da minha história e da minha vida. Tivemos nossas vidas direcionadas e decididas por segundos e terceiros. Não fui eu que tirei as vozes, eu juro por Deus. Nunca foi gravada outra versão, eu cantei a música inteira, eles só cortaram e colaram", explicou.

A cantora ainda afirmou que não foi procurada pela gravadora para opinar sobre a retirada das artistas da canção. "Quando tudo isso aconteceu, eu não estava ciente, eu não fui consultada sobre tirar as vozes delas da música. Quando aconteceu tudo eu nem sonhava… Eu não tenho problema nenhum com elas, nunca brigamos."