- Manoella Mello / TV Globo

Manoella Mello / TV Globo

Publicado 24/11/2024 05:00 | Atualizado 24/11/2024 09:06

Rio - Carol Castro iniciou na carreira artística com apenas 9 anos no teatro, mas, foi só em 2003, na novela "Mulheres Apaixonadas", da TV Globo, que ela ganhou notoriedade nacional com a personagem Gracinha. De lá pra cá, colecionou papéis marcantes nas telinhas como Ruth de "O Profeta" (2006), Sheila de "Beleza Pura" (2008), Silvia de "Amor à Vida" (2013), Iolanda de "Velho Chico" (2016) e Helena em "Órfãos da Terra" (2019), sem contar os trabalhos em séries e filmes. Ao avaliar a trajetória profissional de mais de três décadas, a atriz demonstra satisfação.

fotogaleria

"Sinto muito orgulho de onde cheguei e da mulher e profissional que sou hoje. Não foi um caminho nada fácil, apesar de talvez parecer para quem vê de fora. Demorei alguns anos para me consolidar no cinema e também, para entender que alguns 'nãos' precisam ser ditos. Assim como poder escolher melhor os próximos papéis e, com isso, mostrar habilidades e capacidades que ainda não conheciam. O que eu mais me orgulho é de não ter parado de trabalhar e de estar transitando entre comédia, drama, terror, suspense… e no cinema, séries e novelas", lista.

Atualmente, a artista tem roubado a cena como Clarice em "Garota do Momento", na faixa das 18h, da TV Globo, desde a estreia do folhetim. O nome dela, inclusive, chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, nas primeiras cenas dramáticas da personagem em que após uma briga com o Juliano (Fábio Assunção), foi atropelada por um bondinho e perdeu a memória. Carol garante que não esperava uma repercussão tão grande da sequência e os inúmeros elogios que recebeu.

"Fiquei muito feliz e surpresa com a repercussão, a onda de carinho e elogios… Mas foi uma deliciosa surpresa! Porque nada mais precioso do que ter seu trabalho reconhecido e ainda, com tantos comentários positivos! Eu só sabia que tinha [e continuo] entregado uma Clarice meticulosamente, cuidadosamente, carinhosamente, honradamente defendida e trabalhada em cada detalhe. Foi tudo tão intenso! Minha história com essa personagem é muito forte. É o famoso: tinha que ser. Só agradeço! E me fortaleço com tudo isso. Vamos que temos muito chão pela frente e eu quero continuar a 'ladrilhar'".

Para Carol, a mãe 'postiça' de Bia (Maisa Silva) é uma personagem desafiadora e cheia de nuances. "Isso é o que mais me chamou atenção nela. Os desafios me motivam e uma personagem como essa que tem muitas camadas e possibilidades, é um prato cheio para qualquer atriz. Ainda mais eu, que amo poder mostrar versatilidade", avalia ela, que aponta suas semelhanças com Clarice, que na verdade, é mãe biológica de Beatriz (Duda Santos). "Tenho esse senso de justiça aguçado. Não aguento injustiças... A lealdade. A vontade de ser independente do homem. Não depender de ninguém", enumera.

Em sua 14ª novela, a atriz carioca diz que gosta deste formato. "Tenho muito carinho, até porque, apesar de ter vindo do teatro e cinema, foi na televisão aos 18 anos que veio o 'reconhecimento'", lembra.

'Amor profundo'

Mamãe de Nina, de sete anos, fruto do antigo relacionamento com o músico Felipe Prazeres, Carol se derrete ao falar sobre a filha. "Ela está maravilhosa! É um amor profundo que só cresce… ela já viu alguns programas que participei, já viu alguns vídeos com compilados de personagens ou até mesmo com imagens dela bebê… ela ficou alucinada! Está toda toda que a mãe é atriz", conta, empolgada.



Chegada dos 'enta'

Em março deste ano, Carol completou 40 anos. A chegada dos 'enta', contudo, não foi como planejada. "Tinha planos para essa virada. Mas veio a vida e virou tudo de cabeça pra baixo. Queria fazer festa, viagens, me dar mimo, mas acabei lesionando meu joelho gravemente numa filmagem ano passado e ainda perdi meu pai, meu melhor amigo, ídolo e muso inspirador, em dezembro. Só terminei a série final em janeiro desse ano e operei em fevereiro. Ou seja: meu aniversário de 40 anos, estava no auge do pós-operatório, fora da minha casa e longe da minha cidade, da minha filha, dos meus bichos e família", lembra.

A atriz conta que não sente o peso da idade e cita a experiência que conquistou ao longo dos anos. "Estou muito mais tentando me recuperar de tudo isso, do que parando para pensar no peso da idade. Até porque, eu acho que 40 anos, hoje em dia, ainda é como se fosse uns 30 e poucos, sabe? Não me sinto com esse peso todo de idade, mas sim de bagagem. E isso é o mais importante. Não trocaria o que conquistei nesses anos todos de autoconhecimento, experiência e amor-próprio por nada!", frisa.

Madura, ela confirma que se sente cada vez mais segura, sexy e potente. "Muito! Mas muito mais! Sei exatamente o que quero, o que não quero, o que gosto e do que não gosto. E isso é valioso", acredita.



'Minha autoestima nunca foi muito elevada'

Linda e dona de belas curvas, Carol revela o que faz para manter a boa forma. "Tenho uma alimentação muito saudável, bebo muita água, evito besteiras, gorduras, mas me permito ser feliz. Agora, ainda estou voltando aos exercícios físicos com cautela, porque ainda estou fazendo fisioterapia para recuperar meu joelho e perna esquerda", comenta ela, que também cuida da saúde mental. "Muita terapia. Contato com a natureza. Sempre que possível, um mergulho no mar. Ou numa cachoeira. Fincar os pés descalços na grama. Tomar um sol. Tudo isso ajuda, e muito".

Ela também assume que se sente lisonjeada ao receber elogios por sua beleza nas redes sociais. "Fico, claro! Até porque, pode não soar verdadeiro, mas minha autoestima nunca foi muito elevada! Às vezes, esses elogios me estimulam e me incentivam a continuar empoderada comigo mesma. Como todo mundo, temos dias e dias", avalia.

'Amo rock pesado'

Conhecida por suas personagens nas telinhas, a atriz revela o que poucos sabem sobre ela. "Eu amo rock! Rock pesado mesmo. Aliás, a música me motiva. Preciso de música todos os dias. Sou eclética, mas meu amor maior musical é o rock, seja mais pesado como Metallica, Rage Against The Machine ou grunge como Nirvana, Alice in chains… passando pelo indie rock e por aí vai… Meu sonho não realizado de adolescente: ter uma banda de rock", entrega.