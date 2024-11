Valesca Popouzada no Mamilos Podcast - Reprodução/Youtube

Publicado 26/11/2024 21:58 | Atualizado 26/11/2024 22:12

Rio - Valesca Popozuda relembrou, durante entrevista ao "Mamilos Podcast", sobre a experiência em uma casa de swing. Ao lado de um namorado, a funkeira revelou que não conseguiu "dividir" o rapaz com outras pessoas.

A cantora destacou que preferiu se divertir com o namorado, mas admitiu que tiveram algumas "mãos bobas". "Eu ver o meu namorado pegando, abraçando, beijando [outra pessoa] não entrava na minha cabeça, porque sou ciumenta. Mas mesmo assim eu fui para ver como é, vai que eu me interesso também, era a oportunidade. Ele não me forçou, mas não rolou [swing]", iniciou.

Ela continuou: "A gente viveu, a gente se divertiu, só nós dois ali mesmo... Tinham umas mãos pegando [na gente], porque tem uns buracos que enfiaram as mãos, e está tudo bem, mas você não via o rosto de ninguém, e sai dali de boa".



Solteira há sete anos, Valesca também disse que a sinceridade é o fator principal de qualquer relacionamento. "Hoje sou mais aberta e naquela época eu me permiti, mas foi do meu jeito e ele me respeitou, não me obrigou. Mas eu sabia que ele curtia. E era um risco perdê-lo? Era, mas não perdi porque fui sincera" contou a cantora.

Valesca Popozuda se denominou como uma pessoa "tímida, romântica e chorona". "Gosto de flores, gosto de jantar à luz de velas, de viagens. Se eu tiver namorando tem que ser fiel, óbvio. Tem que ficar só comigo", afirmou.