Romulo Estrela exibiu álbum de viagem com o filho Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2024 21:33

Rio - Romulo Estrela, de 40 anos, compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira (26) imagens de uma viagem que realizou com o filho Theo, de 8 anos, fruto do casamento com Nilma Quariguasi. O ator recordou momentos com o menino em Paris, na França.

fotogaleria "Meu companheirinho está crescendo tão rápido. Voltamos agora de uma viagem muito especial, e foi emocionante perceber como ele está começando a se conectar com o mundo de um jeito único e tão dele. Cada momento ao lado dele é um presente, e sou grato todos os dias pela saúde que temos e por poder viver experiências assim juntos", escreveu na legenda.

Romulo aproveitou para fazer uma declaração de amor para a mulher. "Amo você ainda mais porque vejo no nosso filho o melhor de nós dois. Ele é a prova viva do que temos de mais bonito. E eu sou feliz demais por isso. Obrigado por me dar o maior presente da minha vida."