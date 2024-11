Gabriel Leone se reúne com elenco de 'Senna' em première no Auditório do Ibirapuera

Rio - O elenco de 'Senna' marcou presença nesta terça-feira (26) na première que ocorreu no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. A produção, que contará a a história do piloto Ayrton Senna, morto em 1994, chegará na plataforma de streaming Netflix no dia 29 de novembro.

Prestigiaram o evento Gabriel Leone, que interpreta o piloto Ayrton Senna, e os atores Alice Wegmann (Lilian, primeira mulher de Ayrton), Camila Márdila (Vivianne Senna, sua irmã), Susana Ribeiro (Neide Senna, mãe de Ayrton), Pâmela Tomé (Xuxa Meneghel), Matt Mella (Alain Prost), Christian Malheiros (Maurinho, amigo do piloto), Julia Foti (Adriane Galisteu), Gabriel Louchard (Galvão Bueno) e Hugo Bonemer (Nelson Piquet).

Com direção geral de Vicente Amorim, a minissérie vai mostrar, pela primeira vez, a trajetória de superação, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. O ponto de partida é o começo da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o GP de San Marino em 1º de maio de 1994.

