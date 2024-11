Ana Paula Minerato chora em vídeo - Reprodução/Instagram

Ana Paula Minerato chora em vídeoReprodução/Instagram

Publicado 26/11/2024 14:55 | Atualizado 26/11/2024 15:53

Rio - Ana Paula Minerato gravou um vídeo, nesta terça-feira (26), para justificar os ataques racistas proferidos contra a cantora Ananda durante conversa com o ex-namorado KT Gomez. " Tô com muita vergonha, eu tô muito mal", disse em um trecho.

Aos prantos, ela iniciou dizendo que está muito abalada e justificou que sua atitude aconteceu por estar em um relacionamento abusivo. "Sei que o que resultou nisso foi algo horrível, até quero pedir desculpa pra todo mundo aí que se sentiu atingido, me ofendido porque realmente foi uma ofensa a uma pessoa que nem conheço... Quero pedir desculpa para a Ananda, deixar registrado meu pedido de perdão", iniciou.

Em seguida, Minerato afirmou que viveu nos últimos meses um relacionamento muito tóxico. "Uma coisa horrível. Um relacionamento abusivo onde fui judiada, manipulada, só apanhei psicologicamente por vários momentos. Uma pessoa que só quis tirar de mim o pouquinho que eu tinha e conseguiu agora, uma pessoa que fez tudo por fama", seguiu.

Segundo ela, o ex-namorada dizia que queria três coisas dela: "Que eu indicasse ele para um reality, que a música dele tocasse na Band, que eu postasse ele nas minhas redes sociais e isso eu escutei várias vezes", disse, sem citar o nome dele.

"Essa pessoa voltava na minha vida, fazia o maior inferno, fazia uma pressão psicológica gigantesca falando que queria me engravidar, que queria fazer um filho em mim. Eu até fui ver se estava tudo certo comigo, com meu corpo, porque eu não queria me engravidar... Só eu tinha medo também de me afastar e acontecer o pior".

Ana Paula contou que, por esse medo, ficava perto para poder vigiar se ele faria alguma coisa contra ela.

"Quando foi na última sexta-feira, eu consegui colocar um ponto final porque eu já tinha sido invadida de tudo que era jeito, tudo que era jeito. Já pegou meu celular, pegou coisas minhas, muitas coisas minhas. Ele tava sendo muito abusado. Até vídeo nosso íntimo, ele gravava e eu ficava com muito medo também de algum vídeo dele vazar. Esses eram um dos motivos que eu ficava próxima também", revelou.

"Foi um erro"

A influenciadora, demitida da Band e desligada da escola de samba Gaviões da Fiel após toda a repercussão do caso, lamentou que o episódio de racismo tenha dominado toda a pauta. "Foi um erro, sim, foi algo muito ruim. Mais uma vez, eu reitero aqui o meu pedido de perdão. Sei que como mulher, eu vivi algo terrível na mão dessa pessoa. Terrível, essa pessoa só queria fama"

Segundo Minerato, o ex usou o fato de ter traído Ananda com ela para poder colocar uma contra a outra.

"Ele botou ela contra mim muitas vezes. Mostrou vídeos, falava dela e falava coisas terríveis. Se um dia eu puder ter uma oportunidade de contar para ela, eu vou contar ainda o que ele falava dela. Mas falava coisas terríveis e botava sempre ela contra mim. Ele fazia com que eu falasse mesmo. Falei coisas terríveis. Tô com muita vergonha, eu tô muito mal, muito mal mesmo. É isso", concluiu.