Publicado 26/11/2024 16:01

Rio - Vera Viel segue compartilhando seu tratamento contra um sarcoma sinovial na coxa esquerda, um tipo de tumor raro, com os seguidores. Nesta terça-feira (26), a apresentadora contou que teve a companhia da filha em sessão de radioterapia.

"12/33 sessão de radioterapia com a Helena me acompanhando hoje. O amor das minhas filhas e do meu marido fazem toda a diferença nessa caminhada", escreveu na legenda. "Tô muito feliz que vou com a minha mãe, é a primeira vez que vou de muitas, porque vou de novo", afirmou Helena.