Vera Viel vai à décima sessão de radioterapia sem muletasReprodução/Instagram

Publicado 22/11/2024 09:31

Rio - Em tratamento contra um câncer raro na perna, Vera Viel, 49 anos, celebrou por não precisar mais usar muletas, nesta sexta-feira (22), dia em que faz sua décima sessão de radioterapia.

"Não poderia estar mais feliz, porque hoje estou sem as muletas. Depois de 45 dias usando as muletas para me auxiliar na caminhada, estou livre delas. Então, é mais uma etapa vencida depois de uma cirurgia super complexa para a retirada do sarcoma, estou super bem. Quero agracdecer muito as orações de cada um de vocês, que foi muito imporante para essa minha caminhada", disse Vera no Instagram.

Em setembro, Vera descobriu que estava com um sarcoma sinovial, tipo de tumor raro e maligno. No dia 11 de outubro, véspera de seu aniversário, a modelo foi submetida a uma cirurgia de seis horas para a retirada do tumor.

"Agora, sei que tenho ainda o tratamento a seguir, continuar com as radioterapias, que serão 33 sessões, estou indo para a décima hoje, mas muito agradecida", completou ela.