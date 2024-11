Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros comemoram 10 anos juntos: ’Primeira década de muitas’ - Reprodução / Instagram

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros comemoram 10 anos juntos: ’Primeira década de muitas’Reprodução / Instagram

Publicado 22/11/2024 08:56 | Atualizado 22/11/2024 09:26

Rio - Sophia Abrahão, de 33 anos, e Sérgio Malheiros, de 31, comemoraram 10 anos de relacionamento nesta quinta-feira (21) e trocaram declarações apaixonadas nas redes sociais. O casal também encantou internautas ao resgatar diversos registros juntinhos.

fotogaleria

"Você chegou sem pressa, com vontade de dar certo, Com a calma de insistir e a paciência de se refazer. Fui descobrindo que estar ao seu lado já me basta. Descobri o verdadeiro significado do amor. Resiliente, forte, leal... Você sempre aceitou minhas loucuras, topou sonhar comigo, esteve ao meu lado em tantos e tantos momentos. Já vivemos várias vidas em uma só, né? Em você encontrei o lar que sempre busquei... Com você eu não rimo mais amor com dor. Te amo! Feliz 10 anos", escreveu Sophia na legenda da publicação.Sérgio também não deixou a data passar em branco e se declarou para a amada. "Oi, meu amor! Minha companheira, minha fortaleza, dona do meu coração. Às vezes ficou tentando lembrar como era a vida antes de você... nem sei mais... Há 10 anos você me faz sentir vivo, presente, feliz. Você transformou tudo. Continua transformando. Você contagia, você é amorosa, amada por todos... sempre foi assim!Você me inspira! Basta estar ao seu lado um minuto pra perceber o quanto vc é especial... Seu amor me faz ser a melhor versão de mim. É como se finalmente tudo estivesse no lugar certo. Impossível imaginar uma vida completa se você não estiver nela. Não canso de me apaixonar por você! Dia após dia... Feliz primeira década de muitas. Te amo", legendou o ator.No compilado de fotos de ambas as publicações, o casal de atores aparecem abraçadinhos em vários momentos ao longo dos anos, como em viagens, passeios em shopping e barzinho, curtindo uma praia, entre outros.