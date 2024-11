Sasha Meneghel e João Lucas no casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley - Reprodução / Instagram

Publicado 26/11/2024 14:19 | Atualizado 26/11/2024 14:24

Rio - Sasha Meneghel abriu as portas do apartamento onde mora com o marido, João Lucas, e recebeu Lucas Rangel para realizar um tour pelo local. Ao longo do bate-papo, a modelo recordou um momento de desespero que viveu no casamento do influenciador com Lucas Bley, realizado no Palácio Tangará, em São Paulo, no último dia 11 de novembro. A empresária, revelou que cometeu uma gafe ao não seguir o traje estipulado pelos noivos.



A cerimônia contou com madrinhas vestindo preto, e o convite pedia que os demais convidados evitassem a cor. No entanto, Sasha, sem perceber o detalhe, escolheu um vestido preto para o evento. "Não estava vendo nenhum pretinho básico, e fui dando um passo para trás. Falei para o João [Figueiredo]: 'Tem alguma coisa errada'", relatou Sasha, explicando que a situação só ficou clara quando decidiu reler o convite.



"Estava muito claro: use o que quiser, menos preto. Comecei a derreter na cadeira, me abaixando, sem saber para onde ir", lembrou.



A solução veio com a ajuda de um motoboy, que levou um novo vestido marrom, permitindo que Sasha aproveitasse a celebração sem maiores preocupações.