Anitta publica trecho com história de cantora que deixou a famaReprodução / Instagram

Publicado 26/11/2024 13:01 | Atualizado 26/11/2024 13:34

Rio - Anitta, de 31 anos, publicou nos stories do Instagram, na madrugada desta terça-feira (26), uma referência ao livro "Onde andará Dulce Veiga?". A obra de Caio Fernando Abreu narra a história de uma cantora que deixou a fama para morar em um sítio.

De acordo com o texto compartilhado pela cantora, que está em uma fase mais 'tranquila', "a narrativa de ficção nos convida a refletir sobre a capacidade da mulher de fazer escolhas simples para a própria vida". Além disso, diz que a busca por "se tronar o modelo proposto pela mídias" faz com que as mulheres "sigam um caminho solitário construído por imagens nem sempre reais".

A postagem revela que a cantora está mesmo conectada com a literatura . No último domingo (24), em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, ela contou que está escrevendo um livro, mas não deu muitos detalhes. "É uma outra Anitta que vocês vão descobrir que existe e eu vou descobrindo junto com vocês. Tenho vontade de transcender assim profissionalmente, assim como me sinto transcendendo como pessoa. E transcender é você se libertar de tudo isso e virar um novo você", disse na ocasião.

Em 2007, "Onde andará Dulce Veiga?" ganhou uma adaptação para os cinemas com o mesmo título. Com direção de Guilherme de Almeida Prado, foi protagonizado por Maitê Proença, Carolina Dieckmann e Eriberto Leão.