Sheron Menezzes via InstagramReprodução Instagram

Publicado 26/11/2024 12:40

Rio - Sheron Menezzes celebrou mais um ano de vida, publicando um vídeo no Instagram, em comemoração aos 41 anos, nesta terça-feira (26). A atriz está passando o dia do seu aniversário gravando a série "Juntas e Separadas", original do Globoplay, dedicada às mulheres com mais de 40 anos.

"Uma super sagitariana passando por aqui com um vídeo autoexplicativo sobre a minha felicidade no dia de hoje e uma legenda simples para você desejar um feliz aniversário para mim. Uhul", escreveu Sheron.



Amigos famosos da artista desejaram felicitações na postagem: "Feliz vida, maravilhosa! Tudo lindo pra você sempre", comentou a atriz Juliana Paiva. "Meu amor, meu Sol…Te desejo um mundo de coisas boas. Te amo", declarou o ator José Loreto. "Ah! Viva você, amiga amada. Saúde, amor e arte", afirmou o humorista Marcos Veras.