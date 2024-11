KT Gomez nega que tenha vazado conversa com Ana Paula Minerato - Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2024 12:24 | Atualizado 26/11/2024 12:24

Rio - O rapper KT Gomez, que teve a conversa com Ana Paula Minerato vazada com ataques racistas ditos por ela direcionados à cantora Ananda, negou que tenha divulgado o áudio. Em nota de esclarecimento divulgado nesta terça-feira, ele afirma que "as alegações feitas em redes sociais são infundadas e absolutamente desprovidas de provas.

"Até o momento, não foi apresentada qualquer evidência que vincule nosso cliente à divulgação do referido material. Ressaltamos que a responsabilidade por acusações tão graves deve ser acompanhada de elementos concretos e não de suposições que possam comprometer a honra de terceiros", diz um trecho da nota assinada pelos advogados do cantor.

A defesa afirma que "as alegações feitas em redes sociais são infundadas e absolutamente desprovidas de provas.



"Até o momento, não foi apresentada qualquer evidência que vincule nosso cliente à divulgação do referido material. Ressaltamos que a responsabilidade por acusações tgão graves deve ser acompanhada de elementos concretos e não de suposições que possam comprometer a honra de terceiros", diz um trecho da nota assinada pelos advogados do cantor.



No texto, a defesa afirma que o cliente repudia qualquer manifestação de cunho racista ou preconceituoso. "O Sr. KT Gomez sempre pautou sua vida pelo respeito, igualdade e convivência harmônica, valores que não apenas defende, mas pratica cotidianamente. Ele jamais compactuaria com qualquer conduta contrária a seus princípios".



Os advogados concluem dizendo que todas as medidas judiciais estão sendo tomadas, incluindo ações destinadas à responsabilização de quem tem divulgado informações falsas ou maliciosas, que visam prejudicar sua reputação.



Na conversa com KT, Ana Paula Minerato se referiu à cantora Ananda como "mina do cabelo duro" e "neguinha". Após toda a repercussão do caso, ela foi demitida da Band FM, rádio em que tinha um programa diário e desligada da escola de samba Gaviões da Fiel, na qual era musa.