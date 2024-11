Deborah Secco celebra aniversário: ’Bora comemorar’ - Reprodução / Instagram

Publicado 26/11/2024 07:58

Rio - Deborah Secco, que completa 45 anos nesta terça-feira (26), adiantou as comemorações para a noite de segunda (25). Através das redes sociais, ela mostrou que celebrou o aniversário em um restaurante, ao lado de amigos e familiares, incluindo a filha, Maria Flor, de 8.

"Bora comemorar os meus 45 [anos]", escreveu a atriz nos stories do Instagram. Em seguida, ela compartilhou um vídeo mostrando detalhes da celebração: "E é só o começo, né? Porque os 45 [anos] merecem muitas comemorações", completou. "Bora comemorar os meus 45 [anos]", escreveu a atriz nos stories do Instagram. Em seguida, ela compartilhou um vídeo mostrando detalhes da celebração: "E é só o começo, né? Porque os 45 [anos] merecem muitas comemorações", completou.

Para a ocasião, ela optou por usar um vestido justinho, salto alto e bolsa, tudo em tons de preto. Brincos dourados e cabelo preso completaram o visual. Já Maria Flor esbanjou fofura ao usar um vestido rosa. A pequena é fruto do antigo casamento da atriz com Hugo Moura.



A comemoração contou com bolo de dois andares personalizado com muitas flores e docinhos. Além disso, teve um cardápio especial para a aniversariante e seus convidados.