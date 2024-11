Ex-BBB Deniziane relata ’alucinação’ com Cauã Reymond depois de cirurgia plástica - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Deniziane relata ’alucinação’ com Cauã Reymond depois de cirurgia plásticaReprodução / Instagram

Publicado 26/11/2024 11:36

Rio - A ex-BBB Deniziane passou por uma cirurgia plástica no nariz, nesta segunda-feira (25), e contou que teve "alucinação" com Cauã Reymond, devido os efeitos da anestesia. A influenciadora digital relatou nos stories do Instagram que acordou no pós-cirúrgico procurando pelo ator.