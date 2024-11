William Bonner e Natasha Dantas - Reprodução Instagram

Publicado 26/11/2024 14:14

Rio - William Bonner fez um rara declaração à mulher, Natasha Dantas, em uma publicação no Instagram, nesta segunda-feira (25). O âncora do "Jornal Nacional" estava em um evento e resolveu registrar uma foto da amada ao lado de um carro. "Era para registrar uma relíquia do 'carde museu' mas me distraí", declarou.

Seguidores do repórter comentaram na postagem: "Entendo! Ela é linda mesmo", disse um. "Top! Bonner é elegante até na hora da cantada", afirmou outro. "Uma mulher elegante é outro nível", comentou mais um fã.

Discreto em relação a vida pessoal, William Bonner e Natasha Dantas se casaram em 2018, pouco mais de um ano após assumirem o relacionamento.