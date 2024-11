Ananda se manifesta após ser vítima de ataque racista - Reprodução/Instagram

Ananda se manifesta após ser vítima de ataque racistaReprodução/Instagram

Publicado 26/11/2024 13:54 | Atualizado 26/11/2024 13:56

Rio - A cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, vítima de ataques racistas proferidos por Ana Paula Minerato em conversa com o ex-namorado, se manifestou rapidamente sobre o assunto com um texto postado nos Stories, nesta terça-feira (26).