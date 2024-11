Larissa Manoela - Reprodução / Instagram

Larissa ManoelaReprodução / Instagram

Publicado 26/11/2024 15:33 | Atualizado 26/11/2024 15:36

Rio - Larissa Manoela, de 23 anos, eternizou a viagem à Tailândia com uma tatuagem especial. A atriz, que está explorando destinos paradisíacos no país asiático ao lado do marido, André Luiz Frambach, tem compartilhado momentos únicos nas redes sociais.



fotogaleria

Após fãs notarem um novo desenho em na pele da atriz, Larissa confirmou a novidade no X, antigo Twitter. "Sim, fiz uma nova tatuagem aqui na Tailândia junto com o Dé."



A escolha da atriz foi pela técnica tailandesa Sak Yant, feita com bambus finos. "Fiz a tattoo no bamboo, que é a técnica tailandesa", revelou. Essa prática ancestral era usada por guerreiros do Império Khmer como amuleto de proteção e poder sobrenatural.



No caso das mulheres, os desenhos são feitos por Arjan, ex-monges que podem tocá-las sem violar votos. Sobre o conteúdo da tatuagem, Larissa fez mistério: "É uma frase só que em tailandês. Agora vocês que lutem para descobrir o que está escrito", brincou, provocando a curiosidade dos fãs.