Lucy Alves anunciou gestação na última quinta-feira Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2024 14:47

Rio - Nesta terça-feira (26), Lucy Ramos, de 42 anos, mostrou a reação da família ao saber que ela está grávida. A atriz anunciou a gestação na última quinta-feira (21), e publicou um vídeo nas redes sociais onde os parentes achavam que fosse ser uma foto, mas na verdade, era uma notícia que ninguém estava esperando.

Internautas se divertiram com a postagem de Lucy. "Reação da irmã de Lucy é a melhor. Eu na vida tentando me achar no rolê", disse um. "Tem gente sem acreditar até agora", brincou outro. "A tia de óculos segue na mesma posição até hoje", comentou mais outro fã.

Lucy Ramos está esperando um filho do ator Thiago Luciano, e estão juntos há 18 anos.