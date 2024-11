Neymar pai e Rafaella - reprodução Instagram

Neymar pai e Rafaellareprodução Instagram

Publicado 26/11/2024 14:51

Rio - Neymar Pai, como ficou conhecido, falou sobre a dinâmica familiar com seus filhos Neymar Jr., de 32 anos, e Rafaella Santos, de 28. Ambos são frutos de seu relacionamento com Nadine Gonçalves, encerrado em 2016 após 25 anos de casamento. Durante sua participação no podcast Round Cast, ele compartilhou detalhes sobre o convívio com os herdeiros.



O empresário surpreendeu ao revelar que a influenciadora Rafaella causa mais preocupações do que o jogador. Ele usou o tom descontraído ao abordar o tema. "Tenho uma filha – e ela vai ouvir isso – que dá mais trabalho que meu filho. Olha, vou te contar (risos)”, afirmou. Falcão, ex-jogador e apresentador do podcast, entrou na brincadeira. "Ainda bem que eu ajudo a cuidar dele", disse, referindo-se a Neymar Jr. NeyPai respondeu: "Precisa ajudar mais".

Apesar das preocupações que Rafaella causa, Neymar Pai destacou o orgulho pelos filhos. “Sou bem realizado. Meus filhos são uma bênção. Deus me deu um presente muito grande. Muita gente diz: ‘Seus filhos são abençoados’. Eu respondo: ‘Não, meus filhos são uma bênção. Não só para mim, mas para os amigos’.”