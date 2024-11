Giovanna Ewbank - reprodução Instagram

Giovanna Ewbankreprodução Instagram

Publicado 27/11/2024 20:56 | Atualizado 27/11/2024 20:58

Rio - Giovanna Ewbank usou suas redes sociais nesta quarta-feira (27) para abordar como comentários sobre aparência podem impactar a saúde mental. A atriz relatou episódios em que foi alvo de julgamentos, especialmente em relação ao seu rosto.



fotogaleria

No vídeo compartilhado, Giovanna conta sobre uma mensagem recente que recebeu: "Esses dias eu recebi no Instagram uma mensagem que dizia assim: 'Nossa, o que aconteceu com seu maxilar?' E aí depois dessas mensagens vieram várias outras embaixo, né? Não é a primeira vez que recebo uma mensagem desse tipo, perguntando meu maxilar, meu queixo e até do meu nariz." No vídeo compartilhado, Giovanna conta sobre uma mensagem recente que recebeu: "Esses dias eu recebi no Instagram uma mensagem que dizia assim: 'Nossa, o que aconteceu com seu maxilar?' E aí depois dessas mensagens vieram várias outras embaixo, né? Não é a primeira vez que recebo uma mensagem desse tipo, perguntando meu maxilar, meu queixo e até do meu nariz."



Além disso, revelou o tom ofensivo de algumas mensagens: "Normalmente, junto delas, costumo receber assim: 'Exagerou na harmonização, hein? Que horror, parece um homem'. Isso pra citar só alguns dos julgamentos que vejo no Instagram", compartilhou.



Reflexões sobre os efeitos dos julgamentos

Giovanna refletiu sobre como esses comentários podem ser devastadores, principalmente para quem não tem a mesma confiança que ela desenvolveu ao longo dos anos. "Mesmo que hoje eu consiga me entender como uma mulher bonita, imagina se eu não estivesse nessa fase? Eu já tenho o discernimento de olhar e me questionar: pra que essa mensagem? É pra cutucar? É pra machucar mesmo?"



A atriz também revelou como esses julgamentos influenciaram sua autoestima no passado: "Já me machucou muito. Me fizeram ter questões relacionadas à minha autoestima, minha imagem, já me fizeram usar Photoshop diversas vezes sem precisar."



Giovanna abordou o papel das redes sociais na construção de inseguranças. Ela destacou como a busca pela perfeição pode aprisionar muitas pessoas, incluindo adolescentes. "Eu nunca tive o rosto delicado, eu sempre tive o rosto forte, marcado, expressivo, queixo, maxilar, nariz... Não me incomodava, até que a internet, entre tantas coisas legais, me mostrou seu lado perigoso e eu me deparei em comentários como esse."



A atriz fez um alerta sobre a influência dos padrões irreais nas gerações mais jovens: "A gente vê tanta gente aprisionada, em como deveriam parecer nas redes, que isso acaba se tornando um grande problema."



Preocupada com o futuro, Giovanna também destacou o impacto desses julgamentos em adolescentes. Segundo ela, essas críticas podem contribuir para problemas de saúde mental, como distúrbios alimentares e baixa autoestima. "A gente tem que pensar mais nas nossas crianças, inclusive. Os meus filhos ainda não têm redes sociais, mas eu sempre fico muito preocupada com eles se deparando com tanta busca pela perfeição e tanta gente reclamando do que ele parece imperfeito, né?"



Para finalizar, a atriz fez um apelo por mais cuidado e compaixão: "Esse vídeo, na verdade, é um pontapé pra uma discussão, pra que a gente tenha mais compaixão, mais cuidado, delicadeza uns com os outros. Dessa vez, eu não fiquei chateada com essa mensagem, mas eu tenho certeza que a minha adolescente interior ficou, como muitos adolescentes do mundo".