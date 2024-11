Nego Di - Reprodução/Instagram

Nego DiReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2024 19:27 | Atualizado 27/11/2024 19:36

Rio - O influenciador Nego Di, nome artístico de Dilson Alves da Silva Neto, adquiriu a liberdade provisória nesta quarta-feira (27) após 130 dias preso. Ele estava detido desde julho deste ano na Penitenciária Estadual de Canoas, no Rio Grande do Sul, acusado de estelionato e lavagem de dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, os clientes da loja on-line do humorista adquiriram e pagaram por produtos, como televisões e aparelhos de ar-condicionado, mas eles nunca foram entregues.

A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), através do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da 5ª Turma. Com a liberdade provisória, Nego Di poderá aguardar o julgamento do caso em liberdade.

Apesar da decisão favorável ao humorista, ele deverá cumprir algumas condições. Terá que se apresentar periodicamente à Justiça, não pode mudar de endereço sem autorização e está proibido de usar redes sociais. Além disso, o passaporte do ex-BBB foi recolhido.