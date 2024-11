Luana Targino - Reprodução PlayPlus

Luana Targino

Publicado 27/11/2024 16:24

Rio - Luana Targino expôs um "conselho" de Albert na formação da roça em "A Fazenda 16", da Record, que aconteceu ao vivo, nesta terça-feira (26). Após o peão soltar o verbo e declarar voto a influenciadora, ela teve o direito de se manifestar, e disse que não vai perder tempo com o que o empresário diz.

"Infelizmente eu só tenho um minuto, mas eu vou ser bem breve e sucinta. Eu vou usar uma grande frase do meu amigo Guilherme Vieira: 'Entre uma porta falando e Albert falando, eu prefiro acreditar na porta', porque eu vou perder o meu tempo se eu for ouvir um cara que me deu um "conselho" de não trabalhar de biquíni, porque é inevitável ele não olhar, e poderia pegar mal na fotografia tanto para mim quanto para ele", disse Luana.

Targino relatou que todos os amigos a respeitam independente da roupa que esteja usando. "Mais uma vez a culpa é da mulher. Eu nunca fui trabalhar no trato de tanguinha e fio dental, eu sempre vou com a parte de cima, e todos os meus amigos já me ajudaram, e eu nunca recebi olhares de nenhum deles. Então a fotografia só vai ficar feia com ele. Com os meus amigos que super me respeitam, não vai ficar feia e não tem esse perigo".

Influenciadora explicou que usou calcinha fio dental somente uma vez. "Tanto eu quanto outras mulheres em dias muito quentes, chegam lá com a parte de cima do biquíni. Eu nunca cheguei lá de fio dental, só quando ele zombou de mim, enfiando a cuequinha no bumbum dele, que eu fiz questão de ir de fio dental e amarrei só um lencinho como protestos a todas as mulheres que são julgadas pela maquiagem, pelo biquíni, pelo cabelo, enfim", finalizou.