Virginia FonsecaReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2024 15:32 | Atualizado 27/11/2024 16:01

Rio - Nesta quarta-feira (27), Virginia Fonseca enfrentou um momento de tensão durante viagem para São Paulo no jatinho particular dela. A influenciadora revelou nas redes sociais que a aeronave precisou arremeter antes do pouso devido ao congestionamento aéreo.



"Avião arremeteu e aqui não passa nem wi-fi. Congestionamento aéreo que você só vê em São Paulo", compartilhou.



Apesar do susto, a apresentadora conseguiu desembarcar em segurança para cumprir a agenda de compromissos na capital paulista. "Agora sim chegamos, SP. Graças a Deus", comemorou ao chegar, às 14h49.



A arremetida é uma manobra comum e segura realizada por pilotos para evitar pousos em condições inadequadas. No entanto, a mudança brusca de direção pode gerar desconforto entre os passageiros, como relatado por Virgínia e sua equipe.